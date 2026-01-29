Andauernder Regen in der türkischen Partnerstadt lässt Flüsse über die Ufer treten. Es gibt erhebliche Schäden. Die Schönebecker sind mit dem dortigen Bürgermeister in Kontakt.

Schönebeck/Söke. - Die Bilder, die dieser Tage aus Schönebecks Partnerstadt in der Türkei, Söke, angekommen sind, zeigen dramatische Szenen. Nach tagelangen Starkregenfällen sind Bäche zu reißenden Fluten geworden. Aus den Bergen stürzen Wassermassen hinab und lösen Erdrutsche aus. Der Sachschaden ist enorm.