Zecken Vorsicht vor Zeckenbissen im Landkreis Börde

Die Borreliose-Fälle, die früher eher in anderen Teilen Deutschlands verbreitet waren, nehmen in der Börde zu. Was wird beim Infektionsverdacht empfohlen? Und für wen ist eine Impfungen gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis sinnvoll?