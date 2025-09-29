Die Bauarbeiten am Waldring gehen weiter. Der neue Bauabschnitt liegt nun zwischen der Grundschule Erich Kästner und der Straße Am Probsthorn.

Haldensleben - Am Waldring laufen die Bauarbeiten weiter. Nachdem die ersten Arbeiten in den vergangenen Monaten abgeschlossen wurden, konzentriert sich der Baubereich nun auf den neuen Abschnitt zwischen der Grundschule Erich Kästner und der Straße am Probsthorn. Auch die mobile Ampel, die den Verkehr regelt, ist mit der Baustelle weiter auf den Waldring gerückt.