Die Bauarbeiten am Waldring gehen weiter. Der neue Bauabschnitt liegt nun zwischen der Grundschule Erich Kästner und der Straße Am Probsthorn.

Von Sophie-Charlott Weiß 29.09.2025, 14:00
Die Bauarbeiten am Waldring gehen weiter. Hier entsteht unter anderem ein kombinierter Geh- und Radweg. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Haldensleben - Am Waldring laufen die Bauarbeiten weiter. Nachdem die ersten Arbeiten in den vergangenen Monaten abgeschlossen wurden, konzentriert sich der Baubereich nun auf den neuen Abschnitt zwischen der Grundschule Erich Kästner und der Straße am Probsthorn. Auch die mobile Ampel, die den Verkehr regelt, ist mit der Baustelle weiter auf den Waldring gerückt.