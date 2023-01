Warum Haldensleber Männer Handtaschen tragen

Es gab Zeiten, da waren Handtaschen für Männer geradezu verpönt und auch heute scheinen sich noch viele Herren zu scheuen, zu solchen Accessoires zu greifen. Dabei muss die modische Handtasche für den Gentleman keineswegs weiblich aussehen, das Gegenteil ist nämlich der Fall. Die Volksstimme hat sich in Haldensleben mal umgehört.

Haldensleben - Männer brauchen keine Tasche. Das war lange Zeit in der Mode Irrglaube, denn schließlich passt alles, was ein Mann tagtäglich mit sich rumträgt, ganz einfach in die Hosen- oder Jackentasche.