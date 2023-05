Mit Video: Was es beim Gertrudium in Haldensleben alles zu erleben gibt

Haldensleben - Um auf das mittelalterliche Spektakel, das am 17. und 18. Juni stattfinden soll, einzustimmen, sind einige der Akteure an der Ruine „Charleston Place“ schon einmal in ihre Festtagskleidung geschlüpft. „Kommen Sie zum Gertrudium und genießen Sie die einzigartige Stimmung am Ölmühlenteich. Probieren Sie alte Handwerkskunst aus und tauchen Sie ein in den ungestümen Lebensstil der 20er Jahre“, wirbt Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber.