Weil eine Garagenbesitzerin aus Calvörde zwei fremde E-Bikes dort gefunden hat, bekamen Roland und Erdmuthe Pichler aus Oldenburg ihre gestohlenen Räder durch die Polizei wieder zurück.

Wegen Einbruchs mit Anzeige gedroht: Garagenbesitzerin ärgert sich über fremde Räder, die ein Ehepaar vermisst

Roland und Erdmuthe Pichler können jetzt mit ihren Fahrrädern zurück nach Oldenburg fahren. Familie Zinn aus Calvörde hat sie so lange beschützt.

Calvörde/Oldenburg. - Auf der Rückreise vom Urlaub in Bad Düben noch ein schneller Zwischenstopp in Calvörde, mit verheerendem Ausgang: Die Oldenburger Erdmuthe und Roland Pichler besuchten vom Dienstag, 28. Oktober bis Mittwoch, 29. Oktober, für eine Nacht ihre Freunde Elke und Uwe Zinn. An ihrem Transporter waren an einem Fahrradträger ihre E-Bikes angebracht. Da der Transporter etwas zu groß für die Hofeinfahrt ist, entschieden sich Familie Pichler und Zinn dazu, den großen Wagen mit den befestigten E-Bikes vor dem Haus zu parken über Nacht.