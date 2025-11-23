Wer zu spät kommt, der kann dem Zug nur hinterherschauen. Deshalb ist am 29. November bei den Weihnachtshöfen in Halberstadt höchste Eisenbahn geboten.

Leuchtende Augen bei kleinen und großen Kindern gibt es am 29. November in der Moritzkirche Halberstadts.

Halberstadt. - Halberstadt hat einige Bahnhöfe und der Sankt-Moritz-Bahnhof ist eindeutig der kleinste von allen. Vor allem kann man ihn nur einmal pro Jahr besuchen. Doch der Hogwarts-Express fährt hier nicht ab. Stattdessen gibt es am 29. November eine liebevolle Tradition zu bestaunen.