Vor 16 Jahren wurde die Barbyer Kinderfeuerwehr „Löschbiber“ gegründet. Seitdem ist man erfolgreich dabei, kontinuierlich den Feuerwehrnachwuchs bei Laune zu halten.

Aus kleinen „Löschbibers“ werden Lebensretter: Feuerwehr Barby setzt auf starken Nachwuchs

Die Freiwillige Feuerwehr Barby kann auf eine gute Nachwuchsarbeit blicken.

Barby. - Die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren garantiert, dass der Katastrophenschutz auch in den nächsten Jahrzehnten zuverlässig und kompetent geleistet werden kann. Denn von den mehr als 20.000 Feuerwehren in Deutschland sind rund 96 Prozent ehrenamtlich besetzt. Sie sind eine feste und unverzichtbare Stütze der Gesellschaft – aber sie brauchen Nachwuchs.