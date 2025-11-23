weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburg: 175 Parkplätze für neue Schule weg – was jetzt geplant ist

Durch den Neubau einer Schule in der nordöstlichen Altstadt von Magdeburg sind 175 Parkplätze weggebrochen. Doch es gibt Pläne, den Parkdruck zu minimieren. Der Stadtrat diskutiert bereits. 

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 23.11.2025, 11:59
Ein Bild aus der Vergangenheit: Der Parkplatz an der Listemannstraße in Magdeburg mit 175 Stellplätzen musste für den Neubau der neuen IGS weichen.
Ein Bild aus der Vergangenheit: Der Parkplatz an der Listemannstraße in Magdeburg mit 175 Stellplätzen musste für den Neubau der neuen IGS weichen. Archivfoto: Martin Rieß

Magdeburg. - „Hier ist ein Parkplatz mit 175 Parkplätzen weggefallen. Das macht was mit der Parksituation.“ SPD-Stadtrat Falko Grube sieht aufgrund des Schulneubaus an der Listemannstraße einen gestiegenen Parkdruck in der nordöstlichen Altstadt. Er sieht die Verwaltung in der Pflicht, hier nachzusteuern.