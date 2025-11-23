175 Parkplätze weggebrochen Parkplatz-Krise in Magdeburg: Was die Stadt jetzt plant
Durch den Neubau einer Schule in der nordöstlichen Altstadt von Magdeburg sind 175 Parkplätze weggebrochen. Doch es gibt Pläne, den Parkdruck zu minimieren. Der Stadtrat diskutiert bereits.
Aktualisiert: 23.11.2025, 11:59
Magdeburg. - „Hier ist ein Parkplatz mit 175 Parkplätzen weggefallen. Das macht was mit der Parksituation.“ SPD-Stadtrat Falko Grube sieht aufgrund des Schulneubaus an der Listemannstraße einen gestiegenen Parkdruck in der nordöstlichen Altstadt. Er sieht die Verwaltung in der Pflicht, hier nachzusteuern.