Durch den Neubau einer Schule in der nordöstlichen Altstadt von Magdeburg sind 175 Parkplätze weggebrochen. Doch es gibt Pläne, den Parkdruck zu minimieren. Der Stadtrat diskutiert bereits.

Parkplatz-Krise in Magdeburg: Was die Stadt jetzt plant

Ein Bild aus der Vergangenheit: Der Parkplatz an der Listemannstraße in Magdeburg mit 175 Stellplätzen musste für den Neubau der neuen IGS weichen.

Magdeburg. - „Hier ist ein Parkplatz mit 175 Parkplätzen weggefallen. Das macht was mit der Parksituation.“ SPD-Stadtrat Falko Grube sieht aufgrund des Schulneubaus an der Listemannstraße einen gestiegenen Parkdruck in der nordöstlichen Altstadt. Er sieht die Verwaltung in der Pflicht, hier nachzusteuern.