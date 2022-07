Wegen Trockenheit: Entnahmeverbot für Wasser in der Börde

Auch die Schrotequelle in Hemsdorf nahe Wanzleben kämpft seit Monaten mit der Trochenheit und führt kaum oder kein Wasser. Schon seit 2018 ist ein anhaltender Rückgang zu beobachten.

Haldensleben - Die paar Regentropfen von gestern haben nicht gereicht. Seit Wochen hat es kaum geregnet. Zu sehen ist das an den trockenen Böden in der Börde, vor allem aber auch an den sinkenden Grundwasserständen. Nun reagiert der Landkreis mit einem Wasserentnahmeverbot auf die anhaltende Trockenheit.