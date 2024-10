In kleinen Gruppen findet in den Räumen des Jugendclubs in Wegenstedt Nachhilfeunterricht statt. Almut Eggeling (Mitte) und Marlies Reinecke helfen Marlene, Hanna und Lounis bei den Hausaufgaben.

Wegenstedt. - Lehrermangel und Unterrichtsausfälle der vergangenen Jahre haben an vielen Schulen bei Kindern und Jugendlichen zu Lernrückständen geführt. Wissenslücken, die auch durch die Corona-Pandemie entstanden sind, gilt es aufzuarbeiten. „Wir glauben daran, dass jeder Schüler das Potenzial hat, erfolgreich zu sein“, sagt Almut Eggeling, die das „Lernzentrum“ für Nachhilfeunterricht in Burg übernommen hat. Die Wegenstedterin ist hauptberuflich Berufsschullehrerin und hat nun als Außenstelle das „Kreative Lernzentrum“ in den Räumen vom Jugendclub an den Bahngleisen in Wegenstedt eröffnet.