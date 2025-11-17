Der Haldensleber Sternenmarkt steht in den Startlöchern: Auf dem Marktplatz wird es vom 6. bis 21. Dezember weihnachtlich. Welche Höhepunkte auf Besucher warten und was Bürgermeister Bernhard Hieber und die Polizei zum Thema Sicherheit sagen.

Bürgermeister Bernhard Hieber sowie Claudia Beckmann und Astrid Seifert von der städtischen Kulturabteilung haben das Programm zum Sternenmarkt 2025 in Haldensleben vorgestellt.

Haldensleben - Damit pünktlich zum Start der Adventszeit alle 300 Sterne und festlichen Girlanden hängen, haben die Mitarbeiter des Haldensleber Stadthofes schon vor Wochen damit begonnen, die ersten Weihnachtselemente aufzuhängen. In der Zeit vom 6. bis 21. Dezember öffnet dann auf dem Marktplatz der Sternenmarkt.