Neue Strompreise der SWM Magdeburg: Wer bares Geld spart und für wen es teurer wird

Die Preise für den Strom in Magdeburg ändern sich.

Magdeburg. - Ab dem 1. Januar treten bei den Strompreisen der SWM Magdeburg Änderungen in Kraft, die viele Kunden spürbar betreffen werden. Es geht um zwei zentrale Bestandteile jeder Stromrechnung: den jährlichen Grundpreis und den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis. Beide bewegen sich – allerdings in unterschiedliche Richtungen. Was das für den eigenen Geldbeutel bedeutet, zeigt sich erst auf den zweiten Blick.