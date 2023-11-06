13. JANUAR 2026 Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

Ausstellungen, Film, Literatur und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 13. Januar 2026, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 13. Januar 2026, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Ausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit – Der Magdeburger Dom und die Wiederentdeckung des Mittelalters in Preußen“ im Kulturhistorischen Museum

Das Kulturhistorische Museum Magdeburg zeigt die Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit – Der Magdeburger Dom und die Wiederentdeckung des Mittelalters in Preußen“ in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Auf rund 600 Quadratmetern gliedern sich die Abteilungen in Rückbezüge auf mittelalterliche Topoi und die damit verbundene Identitätssuche, die Anfänge systematischer Denkmalpflege in Preußen sowie die Planungen und Phasen der „Großen Domreparatur“.

Als König Friedrich Wilhelm III. 1825 ein Konzert im Magdeburger Dom besuchte, fiel ihm der ruinöse Zustand der Kathedrale auf, woraufhin er die Restaurierung vorantrieb. Die damals begonnenen Baumaßnahmen markieren einen Meilenstein für das historische Bewusstsein und die Denkmalpflege im Preußen des frühen 19. Jahrhunderts und stehen zugleich in Verbindung mit der aufkommenden Nationenbildung, die auf eine idealisierte mittelalterliche Vergangenheit Bezug nahm. Die Ausstellung zeigt diese Entwicklungen im zeitgeschichtlichen Kontext und macht die Restaurierung des Doms sowie ihre Bedeutung für Europa anschaulich.

Erwachsene zahlen für den Eintritt acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Die Laufzeit der Ausstellung erstreckt sich bis zum 17. Mai 2026.

„Geboren 1975“ - Ausstellung im Magdeburger Kloster Unser Lieben Frauen

Anlässlich seines 50. Geburtstags zeigt das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 noch bis 25. Januar die Ausstellung „Geboren 1975“. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 50 Frauen und Männer, die – wie das Museum selbst – im Jahr 1975 geboren wurden und deren Lebenswege in enger Verbindung mit Magdeburg stehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr: Wochentags bis 17 Uhr, an den Wochenenden bis 18 Uhr.

Fotografen wie Katrin Freund, Elisabeth Heinemann, Hans-Wulf Kunze und Thomas Sasse haben diese „Altersgefährten“ des Museums in eindrucksvollen Porträts festgehalten. Die Fotografien werden durch persönliche Geschichten ergänzt, die die Lebenswege der Porträtierten in den Kontext der Stadtentwicklung stellen.

Die Ausstellung bietet tiefgehende Einblicke in eine Generation, die – geprägt von Wandel, Aufbruch und Verwurzelung – sowohl das Magdeburg von gestern als auch das von heute erlebt hat. Manche der Porträtierten sind in ihrer Geburtsstadt geblieben, andere haben ihre Wurzeln in der Ferne geschlagen und sind später zurückgekehrt. Was alle eint, ist das verbindende Element des Ortes und die Art und Weise, wie Magdeburg ihre Biografien geprägt hat.

„Geboren 1975“ ist Teil des Jubiläumsprogramms „Herausgeforderte Gemeinschaft“, das das Kunstmuseum im Rahmen seines 50-jährigen Bestehens feiert. Die Ausstellung beleuchtet nicht nur die individuelle Geschichte der Porträtierten, sondern auch das Wesen von Gemeinschaft – ein Thema, das in unserer heutigen Gesellschaft nie selbstverständlich ist, sondern stets neu verhandelt und gestaltet werden muss. Auch die Stadt Magdeburg, mit all ihren Facetten und Herausforderungen, steht in diesem Dialog.

Literaturclub im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg zu Charles Bukowskis "Faktotum"

Seit rund 15 Jahren bietet das Schauspielhaus des Theater Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 einen offenen Treffpunkt für Literaturbegeisterte. Ein- bis zweimal im Monat kommen Leserinnen und Leser in der Kantine des Hauses zusammen, um sich über ein zuvor ausgewähltes Werk auszutauschen. Die Vorschläge stammen aus der Runde selbst, neue Teilnehmende sind jederzeit willkommen – ob gelegentlich, regelmäßig oder erstmals.

Der Literaturklub versteht sich als offenes Forum, das ohne Vorkenntnisse auskommt und Menschen verschiedenster Leseerfahrung an einem Tisch vereint. Interessierte melden sich per E-Mail unter literaturklub@theater-magdeburg.de an.

Für den ersten Termin im neuen Jahr steht Charles Bukowskis Roman "Faktotum" auf dem Programm. Die Diskussion findet am Dienstag, 13. Januar 2026, um 19.30 Uhr in der Kantine des Schauspielhauses statt. Am Dienstag, 3. Februar 2026, widmet sich der Klub "Trophäe" der Autorin Gaea Schoeters. Auch diese Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr am selben Ort. Der Eintritt zu beiden Treffen ist frei.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, 13.1., um 20.20 Uhr vorgesehen. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

„Queer“ zum "Tuesgay" im Magdeburger Oli

Das OLi-Kino zeigt am Dienstag, 13. Januar 2026, die nächste Ausgabe der Reihe "Tuesgay". Die Reihe bietet regelmäßig queere Filmvorführungen mit anschließendem Barbetrieb und versteht sich als offener Treffpunkt zum Austausch und Verweilen. Die Vorführung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das OLi-Kino in der Olvenstedter Straße 25a.

Gezeigt wird Luca Guadagninos Film „Queer“ aus dem Jahr 2024. Im Mittelpunkt steht William Lee, gespielt von Daniel Craig, der in den 1940er-Jahren nach Mexiko City flieht, um seiner Drogensucht zu entkommen. In Bars und Hinterzimmern sucht er Ablenkung und verliert sich zunehmend in Sehnsucht und Selbstzweifeln. Als er dem jungen Allerton (Drew Starkey) begegnet, entwickelt sich zwischen ihnen eine von Unsicherheit und Verlangen geprägte Beziehung, die sich zu einer obsessiven Dynamik steigert.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es für "Schachnovelle" um 17 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 war bereits keine Karten mehr. Im Vorverkauf nur noch ein Ticket war für "Das Wiener Neujahrskonzert - Best of Classic - Maestro Michael Maciaszczyk" um 17 Uhr in der Johanniskirche zu haben.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Abendkasse zu haben.