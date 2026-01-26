weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  4. Europäisches Leaderprogramm unterstützt ländlichen Raum: Geld für tolle Ideen: Hofcafé, Brennofen und Spielplatz

Noch bis zum 28. Februar können Anträge auf Leader-Förderung eingereicht werden. Regionalmanager Thomas Schmette berät, worauf es dabei ankommt.

Von Gudrun Billowie 26.01.2026, 18:00
Thomas Schmette erklärt, wem Mittel aus dem europäischen Leader-Programm helfen können.
Thomas Schmette erklärt, wem Mittel aus dem europäischen Leader-Programm helfen können. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Mit Geld aus dem europäischen Leader-Programm soll der ländliche Raum unterstützt werden. Noch bis zum 28. Februar haben Kommunen, Kirchen, Vereine und auch Privatpersonen die Chance, Geld für ihre Projekte zu bekommen. Der Topf ist gut gefüllt.