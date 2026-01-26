Noch bis zum 28. Februar können Anträge auf Leader-Förderung eingereicht werden. Regionalmanager Thomas Schmette berät, worauf es dabei ankommt.

Thomas Schmette erklärt, wem Mittel aus dem europäischen Leader-Programm helfen können.

Wolmirstedt. - Mit Geld aus dem europäischen Leader-Programm soll der ländliche Raum unterstützt werden. Noch bis zum 28. Februar haben Kommunen, Kirchen, Vereine und auch Privatpersonen die Chance, Geld für ihre Projekte zu bekommen. Der Topf ist gut gefüllt.