Wenn keine Familie mehr da ist: So feiern Bewohner der Lebenshilfe in Haldensleben Heiligabend

Haldensleben. - Bei Carola ist die Vorfreude in den Tagen vor Weihnachten groß. Die 57-Jährige wünscht sich eine neue Zahnbürste, einen CD-Player und ein Kochbuch. Dafür, dass ihre Wünsche und die der anderen Bewohner auch tatsächlich in Erfüllung gehen, sorgen ihre Betreuer. Aktuell leben im Wohnheim der Lebenshilfe Ostfalen für geistig behinderte Menschen in der Magdeburger Straße insgesamt 28 Frauen und Männer – der Jüngste ist Mitte 20, der Älteste 70 Jahre alt. Die allermeisten von ihnen können Weihnachten nicht bei ihrer Familie verbringen. Dafür versuchen die Betreuer, es ihnen so schön wie möglich zu machen.