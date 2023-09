Einfach schön anzuschauen: Am 1. Oktober wollen die Bülstringer und Wieglitzer Einwohner ihr Dorf zum 16. Mal in eine Kürbisoase verwandeln. Überall an den Straßenrändern und auf Plätzen sollen lustige Kreationen wie diese für Hingucker sorgen.

Bülstringen - Sie sind den Sommer über kräftig gewachsen und in unterschiedlichen Formen, Farben sowie Größen zu haben: Kürbisse. In Bülstringen soll die Frucht am Sonntag, 1. Oktober, wieder vielfältig und so richtig zur Geltung gebracht werden.

Gemeinde, Vereine und Bürger planen mit Hochdruck am diesjährigen Kürbisspektakel im ganzen Dorf. Der Aufruf an die Bülstringer und Wieglitzer zum Mitmachen ist längst raus. Nun geht es darum, fleißig Schaubilder für Gärten, Vorgärten und öffentliches Grün zu basteln, um den Besuchern am 1. Oktober was fürs Auge zu bieten, war vom Organisationsteam zu erfahren.

Auf Besucheransturmgut vorbereitet

Zwischen 9 und 13 Uhr erhalten alle Aussteller am 1. Oktober die Gelegenheit, ihre Kreationen entlang der Straßen und auf dem Lindenplatz aufzubauen. Wer im eigenen Garten nicht so viele Kürbisse ernten konnte oder wem noch das eine oder andere passende Stück fehlt, der kann sich am heutigen Freitag von 14 bis 18 Uhr und am morgigen Sonnabend von 9 bis 12 Uhr im Mehrgenerationengarten der Gemeinde am Sauerberg (Zuwegung über den Forstweg) einfinden und bedienen.

Restbestände aus dem Gemeindegarten sind auch noch am kommenden Freitag zwischen 14 und 18 Uhr abholbereit (bei schlechtem Wetter in der Scheune des Bauhofes am Lindenplatz).

Um 14 Uhr öffnet am 1. Oktober des Kürbiscafé im Begegnungszentrum. Kuchenspenden für das Buffet können bis zum 29. September bei Silke Hübener, Siedlung 15, oder Sigrid Juraschek, An der Beek 5, angemeldet werden.

Mit diesem Plakat an den Ortsrändern wirbt die Gemeinde fürs Fest. Carina Bosse

Die beiden Frauen koordinieren auch einen Kinderflohmarkt. Wer etwas anzubieten hat, kann sich bei ihnen oder im Bülstringer Gemeindebüro melden. Getränke, Imbiss und regionale Produkte werden auch entlang der Hauptstraße und am Lindenplatz vorbereitet sein. Das Landhaus Gabriel bietet parallel Restaurantbetrieb. Um 15 Uhr können die jüngsten Besucher des Kürbisfestes am Begegnungszentrum am Zernitzer Weg ein Puppentheater erleben.

Gesucht wird wieder der Kürbiskönig beziehungsweise die Kürbiskönigin. Ihr Votum können die Besucher bis 17.30 Uhr per Stimmabgabe am Lindenplatz abgeben. Seinen Favoriten kann man sich einfach mit der zuvor vergebenen Nummer merken. Diese stehen an den einzelnen Kürbiskreationen.

Prämiert werden die Plätze 1 bis 3. Gegen 18 Uhr erfolgt nach der Auszählung der Stimmen die Bekanntgabe und Siegerehrung. Am Lindenplatz formiert sich im Anschluss gegen 19 Uhr der Umzug durch den Ort. Fackeln und Lampions sollen ihn begleiten.

Ziel ist das Begegnungszentrum, wo der 1. Oktober in gemütlicher Runde ausklingen kann.

Zum Kürbistanz kommt eine Leipziger Band

Der Kürbistanz schließt sich eine Woche später, am Sonnabend, 7. Oktober, an. Ab 20 Uhr wird die Band „Jumping Jack“ aus Leipzig im Begegnungs- und Kommunikationszentrum erwartet. Der Kartenvorverkauf für den Tanzabend läuft bereits im Gemeindebüro, Hauptstraße 50 (Montag 13 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 13 bis 15 Uhr), im Zauberland bei Heike Jaworski, An der Breite 11, täglich zwischen 16 und 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 039058/27 00, im Landhaus Gabriel, Hauptstraße 35, täglich während der Rezeptionszeiten des Hotels, sowie im Bücherkabinett Beger, Hagenstraße 7 in Haldensleben, während der Geschäftszeiten. Im Vorverkauf ist die Karte für 15 Euro zu haben, an der Abendkasse kostet sie dann 18 Euro.

Zum Abschluss der kreativen Kürbissaison in Bülstringen soll all jenen, die in irgendeiner Form am Fest, der Vorbereitung und Durchführung beteiligt waren, Danke gesagt werden.

Das musikalische Frühstück am Sonntag, 15. Oktober, findet zwischen 9.30 und 13 Uhr in der Landhausscheune statt, teilt die Gemeinde mit.