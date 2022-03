Vor der Wahl Westheide: Bürgermeister-Kandidaten stellen sich vor

Drei Kandidaten werden sich am 13. März 2022 der Wahl zum Bürgermeister in der Gemeinde Westheide stellen. Am Dienstagabend stellten sich Klaus Dräger, Hein-Richard Preisag und Romy Staufenbiel im Saal „Am Köhlerberg“ in Hillersleben den Fragen der Wähler.