Jubiläum Wie Bregenstedt den 1070. Geburtstag des Dorfes gefeiert hat

Einst ein Rundlingsdorf mit Bauerngehöften rings um die Kirche erbaut, ist Bregenstedt in mehr als 1000 Jahren angewachsen. Was sich in alle den Jahren nicht verändert hat: Die Einwohner können ihre Jubiläen feiern.