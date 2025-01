In der Haldensleber Innenstadt zieht eine Änderungsschneiderei ein und wirkt dem Ladensterben entgegen.

Neueröffnung in der Hagenstraße

Eine neue Änderungsschneiderei befindet sich im alten Turmhaus in der Hagenstraße. Thi Le Thanh Nguyen näht dort Kleidungsstücke um.

Haldensleben. - Im Turmhaus in der Hagenstraße 9a ist wieder ein Laden eingezogen. Thi Le Thanh Nguyen belebt mit ihrer Änderungsschneiderei die Haldensleber Innenstadt. Seit 2001 ist sie in Haldensleben.

In Vietnam hat sie mit 18 Jahren Änderungsschneiderin gelernt und ist damit seit 2005 hier selbstständig. Durch einen Unfall schloss die 62-jährige Haldensleberin ihren ersten Laden und war für eine kurze Zeit zu Hause. Doch das wurde Thi Le Thanh Nguyen zu langweilig. Ihre zwei Kinder sind aus dem Haus und so entschloss sie sich, wieder eine eigene Änderungsschneiderei in der Innenstadt zu eröffnen.

Mit bunten Luftballons an der Eingangstür zeigt sie, dass sie seit dem 7. Januar für kleine und große Änderungen an Kleidungsstücken da ist. Die ersten Kunden haben bereits zu große Jacken vorbeigebracht, die nun enger genäht werden.