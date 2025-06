Bräuche in Altmark und Börde Wild und lebendig: Vom Eierback über Ritt auf einem Baum bis zur Frauenpower

Warum reiten Väter mit ihren Kindern in Klüden auf einem Baumstamm, was hat der Pfingstochse in Zobbenitz mit Liebe zu tun und wer steckt im Blätterkleid des Fiesmeiers in Wieglitz? Dazu gibt es eine Foto-Galerie.