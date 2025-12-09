Mehrere hundert Besucher folgen der Einladung des Gymnasiums Oschersleben zu einem besonderen Weihnachtsmarkt. Schüler, Lehrer und Eltern gestalten gemeinsam ein stimmungsvolles Fest.

Beim Weihnachtsmarkt im Gymnasium Oschersleben wurde unter anderem liebevoll selbstgebastelte Weihnachtsdeko angeboten.

Oschersleben - Es ist fast schon zur Tradition geworden, dass es Anfang Dezember im Gymnasium Oschersleben ganz besonders weihnachtlich wird. Bereits zum dritten Mal in Folge hat auf dem festlich geschmückten Schulhof des Lehrgebäudes II in der Bruchstraße der Weihnachtsmarkt der Schule stattgefunden. Zahlreiche Buden sorgten bei den Besuchern für Abwechslung.