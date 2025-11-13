Haldensleber Koch Sascha Oldenburg ist wieder im Fernsehen bei „Mein Lokal, dein Lokal“ zu sehen. Auf dem Sender Kabel Eins kocht er mit vier weiteren Restaurantbesitzern aus Magdeburg und der Börde um die Wette. Auch Robin Pietsch ist dabei. Wann die Folgen ausgestrahlt werden.

Wieder dabei! Haldensleber Koch Sascha Oldenburg bei Kabel Eins zu sehen

Koch Sascha Oldenburg (links) mit seinem Partner Christian Wallborn, sowie Heike Claus und Sternekoch Robin Pietsch stehen gemeinsam im Restaurant „Villa Lilo“.

Haldensleben - Für Haldensleben geht Koch Sascha Oldenburg mit seinem Team-Kollegen Christian Wallborn erneut ins Rennen bei der Koch-Fernsehsendung „Mein Lokal, dein Lokal“. Bereits im Mai wurde er von der Produktionsfirma angerufen und gefragt, ob er nicht wieder bei der „Magdeburg“-Woche dabei sein möchte. Ohne zu zögern, lautete die Antwort: ja.