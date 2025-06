Co-Living in Haldensleben Wird aus der Villa in der Hagenstraße eine hippe Wohngemeinschaft?

Seit Jahren steht die Villa in der Hagenstraße 44 in Haldensleben leer. Nun gibt es eine Idee, ihr zu neuem Glanz zu verhelfen. Was sich Verwaltungschef Daniel Mach und Architektin Anja Schulze vorstellen.