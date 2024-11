Was für viele Menschen ein Tabuthema ist, ist für einen 27-Jährigen Alltag. Lukas Marsch eröffnet in seinem Heimatort ein Bestattungshaus und bietet dort Beratung an.

Bülstringen/Haldensleben - In großen Buchstaben blitzt der Name „Trauer Marsch“ am neuen Bestattungshauses an der Hauptstraße in Bülstringen. Lukas Marsch ist Inhaber des Bestattungsunternehmens Steighardt aus Wefensleben und öffnet einen zweiten Standort in Bülstringen. Vor fast drei Jahren hat er den Stammbetrieb in der Verbandsgemeinde Obere Aller übernommen.