Bösdorf - Es war Bombenwetter am vergangenen Wochenende und die Bösdorfer konnten ordentlich feiern, auch wenn der eine oder andere bei den sommerlichen Temperaturen auf dem Sportplatz gehörig ins Schwitzen kam. Zweieinhalb Tage gab es Programm für Sportbegeisterte und auch für diejenigen, die einfach nur in Partylaune waren.

Natürlich stand der Sport im Vordergrund und brachte am Freitagabend insgesamt 24 Mannschaften in einem spannenden Volleyballturnier zusammen. „Das haben wir unten auf der Rasenfläche ausgetragen. Da war das Finale tatsächlich erst um 1 Uhr morgens. Ab 18 hat sich das Ganze bis in die Nacht gezogen“, lacht Ronny Hoffmann von der SG Bösdorf 08, „Wenn du so viele Mannschaften hast, dann zieht sich das.“

Auf dem Rasenplatz unterhalb des Fußballfeldes steht auch ein großes Festzelt, das für den etwas weniger sportlichen Teil des Wochenendes gedacht ist. „Heute Abend wird es dort eine Live-Veranstaltung mit einem DJ geben. Da kommen die ganzen Leute aus der Umgebung“, so der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, der sich vor allem auf die Live-Band des traditionellen Frühstücks am Sonntag freut.

„Wölfi“ kommt zur Siegerehrung

Das Frühstück bringt auch immer eine Vielzahl Menschen aus dem Dorf zusammen und gibt dem Verein eine Chance, auf die wichtige Arbeit aufmerksam zu machen, vor allem, was den Nachwuchs betrifft. „Wir haben tatsächlich im vergangenen Jahr erst angefangen, wieder etwas im Jugendbereich zu machen. Dadurch haben wir nur diese eine Jugendmannschaft“, erklärt der Mitorganisator des Festes und freut sich darüber, dass beim diesjährigen Fest gerade die kleinen Fußballer auf ihre Kosten gekommen sind. So wurde die Siegerehrung mit „Wölfi“, dem Maskottchen des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, durchgeführt.

Durch die Nähe zur niedersächsischen Stadt gibt es auch in Bösdorf eine Menge VfL-Fans, so dass der SG Bösdorf 08 sich als Partnerverein dort beworben hat. „Die Nähe hat viele Vorteile“, so Hoffmann, „Wir können regelmäßig an Fortbildungen für Trainer teilnehmen. Die Wolfsburger tun wirklich viel für den Nachwuchs. Und dann wird uns auch der ,Wölfi’ kostenlos ausgeliehen für Siegerehrungen wie diese, was die Kinder natürlich total begeistert.“

Auf Großvaters Spuren

Bei der Siegerehrung in der Mittagshitze kamen auch junge Fußballer aus Flechtingen, Möser, Sassenburg und Fallersleben zusammen, so dass der gute„ Wölfi“ ungefähr 30 Minuten lang schwitzen musste, während er ein Lächeln auf viele junge Gesichter zauberte.

Die ehrenamtlichen Helfer, die das Kuchenbüffet und Getränkestände bemannt hatten, mussten etwas länger schwitzen. Ganz besonders warm war es am Grill, wo die leckeren Würstchen auch heiß begehrt waren. Um ausreichend Nachschub hatten sich am Sonnabend Kevin Cassemeyer und der extra aus Halle angereisten Stev Zabel gekümmert. Sein Großvater habe früher das Sport- und Volksfest mit organisiert und jetzt führe er die Tradition weiter fort, meint Zabel: „Ich finde, es ist ein schönes Fest und eine schöne Tradition, und da bringe mich gerne ein.“

Freiwillige Helfer wie Stev Zabel und Kevin Cassemeyer kümmerten sich trotz der knalligen Hitze um die Grillwürstchen. Foto: Cedar D. Wolf

Eine weitere Tradition ist der beliebte Eiswagen, vor dem sich auch innerhalb weniger Minuten eine lange Schlange bildet. Beinahe wäre er nicht gekommen, aber Bösdorf hatte dann doch ein wenig Glück. „Der Eiswagen war am Freitagabend schon da“, erzählt Hoffmann und fügt hinzu: „Der Fahrer hatte am Sonnabend dann angerufen, dass er nicht könne, weil ein Wagen ausgefallen sei. Ich habe ihm gesagt: ,Das kannst du nicht machen!’ Er hat es dann doch irgendwie hinbekommen und ist jetzt gerade rechtzeitig eingetroffen.“

Während die frisch geehrten Fußballkönige sich in der Eisschlange einreihen, wärmen sich bereits die nächsten Torjäger auf dem Platz auf. Genau genommen: Torjägerinnen. Die Region hat jetzt auch einige Damenmannschaften, die den Frauenfußball etablieren möchten. „Die Damenmannschaft haben wir auch letztes Jahr ins Leben gerufen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende. „Sie beteiligt sich noch nicht aktiv am Wettkampfgeschehen, hat aber heute ein Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft aus Flechtingen. Die hat sich zwar auch erst neu gegründet, aber schon in der Liga anfangen.“

Die Fußball-Frauen aus Flechtigen waren für ein Freundschaftsspiel bei den Bösdorfer Damen zu Gast. Foto: Cedar D. Wolf

Gerne hätte der Verein auch eine Mädchenmannschaft auf die Beine gestellt, aber dafür waren laut Hoffmann nicht genügend Spielerinnen gefunden worden. Deshalb spielen diese Interessentinnen jetzt in der neuen Damenmannschaft mit. Sobald die Bösdorfer Damen aktiv am Ligabetrieb teilnehmen, sollten die jungen Spielerinnen dann auch das Mindestalter von 15 Jahren erreicht haben.