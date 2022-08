Wohnen Wohnen in der Börde: Bei Neubauten richtig Energie sparen

Die Energiepreise sind hoch, vermutlich werden sie weiter steigen. Neben dem Klimawandel ist das ein sehr guter Grund, beim Neubau darauf zu achten, wie Energie gespart werden kann. Doch was lohnt sich für wen? Und was ist im Hinblick auf Solarzellen, Wärmepumpen et cetera überhaupt alles erlaubt? Experten aus dem Landkreis Börde geben Tipps.