Die geplanten Anpassungen im Kita-Bereich der Verbandsgemeinde Flechtingen stoßen auf Kritik: Betroffene Familien erfahren erst spät von wichtigen Entscheidungen.

Mögliche Schließung von zwei Kitas: Eltern erfahren es aus der Zeitung (Kommentar)

Flechtingen - Sinkende Kinderzahlen sind kein lokales Phänomen, sondern Realität in vielen Kommunen. Dass die Verbandsgemeinde Flechtingen angesichts drastisch rückläufiger Geburtenzahlen wirtschaftlich denken muss, ist nachvollziehbar. Kitas mit geringer Auslastung lassen sich dauerhaft kaum finanzieren. Diese Debatte ist notwendig – auch wenn sie schmerzt.