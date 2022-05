Zum Feuerwehrtag öffenen die Gerätehäuser in der Hohen Börde

Werben für ein ebenso anspruchsvolles wie verantwortungsbewusstes Ehrenamt, das wollen die freiwilligen Feuerwehren in der Hohen Börde.

Wie hier das Gerätehaus in Rottmersleben öffnen am 28. Mai die freiwilligen Feuerwehren der HoheN Börde ihre Gerätehäuser. Technik und Ausstattung werden präsentiert.

Hohe Börde - Unter dem Motto „Voller Einsatz“ werben die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Hohe Börde am Sonnabend, 28. Mai, in einer konzertierten Aktion für ihr Engagement zum Wohle der Gemeinschaft. Es geht darum, Einblicke in die verantwortungsvolle Tätigkeit als Brandschützer zu gewähren und Menschen für die Arbeit zum Schutz der Bevölkerung zu begeistern.