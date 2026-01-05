Die Zuckerrübenernte ist laut Bauernverband Börde in diesem Jahr überdurchschnittlich gut. Dennoch sind die Landwirte beim Blick auf den Markt sorgenvoll.

Nach der Ernte lagern die Zuckerrüben abgedeckt in den sogenannten Rübenmieten.

Klein Wanzleben/vs - Die Zuckerrübe hat in der Börde Tradition: Sie wächst dort nicht nur gut, sondern wird auch direkt vor Ort verarbeitet: Die Klein Wanzlebener Zuckerfabrik der Nordzucker AG stellt daraus Zucker und Dicksaft her. Mit der Ernte zeigen sich die Börde-Landwirte laut Bauernverband in diesem Jahr zufrieden ‒ wenngleich es dennoch Grund zur Sorge gebe.

Nach der Aussaat im Frühjahr beginnt ab September die Ernte. Bis zur Abholung lagern die Rüben anschließend mit Planen abgedeckt in den sogenannten Rübenmieten an den Feldrändern. Die laufende Kampagne, also die Verarbeitungssaison, dauert noch bis Mitte Januar an.

Zuckerrübenernte in der Börde: 69 Tonnen pro Hektar

Thomas Seeger, Landwirt aus Rottmersleben und Vorsitzender des Zuckerrübenanbauerverbandes Magdeburg, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Zwei Millionen Tonnen Zuckerrüben sind dann in 130 Tagen in der Zuckerfabrik verarbeitet worden. In diesem Jahr haben wir Landwirte durchschnittlich 69 Tonnen pro Hektar geerntet.“

Damit liege die Erntemenge knapp über dem zehnjährigen Durchschnitt. „Der Zuckergehalt beträgt im Mittel 18,6 Prozent; das ist sehr gut“, ergänzt Thomas Seeger. Einbußen durch bestimmte, von der Glasflügelzikade übertragene Pflanzenkrankheiten, seien nicht so stark aufgetreten, wie befürchtet.

Der gute Ertrag sei vor allem dem Regen im Juli zu verdanken. Trotz insgesamt nur 380 Millimetern Niederschlag – deutlich unter dem langjährigen Schnitt – hätten die vergleichsweise kühlen Bedingungen die Zuckerbildung begünstigt.

Sechs bis acht Rüben für ein Kilo Zucker

Sechs bis acht Rüben würden für etwa für ein Kilo Zucker benötigt werden. Wahlweise werde der Dicksaft aber auch zu Bioethanol verarbeitet. Die Fabrik arbeite also zweigleisig: Je nach Bedarf werde die Produktion von Zucker oder Bioethanol hochgefahren, erläutert der Rottmersleber Landwirt.

Täglich würden rund 800 Lkw etwa 17.000 Tonnen Rüben anliefern. „Meisterhaft“, lobt Thomas Seeger den logistischen Aufwand. Ein Testlauf mit Bahnlieferungen aus Mecklenburg-Vorpommern sei ebenfalls erfolgreich gewesen.

Trotz guter Ernten sei die Lage jedoch angespannt: Der europäische Markt sei voll, die Preise würden sinken. „Die Herausforderungen an die Landwirte bleiben bestehen, um eine auskömmliche Landwirtschaft zu betreiben“, sagt Thomas Seeger. Steigende Kosten und fallende Erlöse belasteten die Betriebe. Dennoch sei das Interesse am Rübenanbau groß. Der Landwirt fordert, dass die Politik die Rahmenbedingungen für die heimische Lebensmittelproduktion besser anpasst.