Es gibt doch einige Müllecken in Burg. Eine Idee, dem Herr zu werden, ist die Einführung einer Verpackungssteuer nach Tübinger Vorbild. Ist das möglich in Burg?

Die Verpackungssteuer gibt es bereits in Tübingen und Konstanz - ist die Steuer auch in Burg denkbar?

Burg - Seit Mai 2025 ist es offiziell: Städte dürfen eine Verpackungssteuer einführen. Gemeint sind Pizzakartons, Getränkebecher und Einwegverpackungen, in denen man Essen transportieren kann. Die Stadt Tübingen hat es vor Gericht bestätigt bekommen. Jetzt kann es jede Stadt machen - auch Burg?