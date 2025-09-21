Nach drei Wochen ist das dritte Haldensleber „Stadtradeln“ vorbei und kann sich sehen lassen: Mehr als 170.000 Kilometer radelten die Teilnehmer für die Stadt. Nur Wittenberg war besser.

Zweiter Platz in Sachsen-Anhalt: 173.339 Kilometer in drei Wochen mit dem Rad

Boye-Lehrerin Nicola Kutschmann holt sich den Pokal mit ihren Grundschülern für das Team „Otti Boyes Radlerfreunde 2.0“ ab.

Haldensleben. - Das Ergebnis des Stadradelns kann sich sehen lassen: 773 aktive Radelnde haben in 63 Teams ganze 173.339 Kilometer zurückgelegt. Damit holt sich die Stadt Haldensleben den zweiten Platz in Sachsen-Anhalt in der Kategorie der Städte mit 10.000 bis 50.000 Einwohner. „Da dürfen wir uns nicht verstecken“, sagt Nina Szebrowske bei der Auswertung vor der Kulturfabrik. Einige Kilometer können nachgetragen werden, erklärt Lennart Victor von der Stadt Haldensleben. Doch die Stadt Wittenberg kann dennoch nicht mehr eingeholt werden.