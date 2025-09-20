Knoten, Kompass und Kondition: Bei einem Orientierungslauf zeigte der Feuerwehr-Nachwuchs aus Magdeburg, was in ihm steckt. 200 Kinder und Jugendliche mussten Köpfchen und Teamgeist beweisen.

(Fotogalerie) Mit Kompass und Kameradschaft: Nachwuchs der Feuerwehr Magdeburg auf die Probe gestellt

Zum 30. Mal fand der traditionelle Orientierungslauf der Kinder- und Jugendfeuerwehren Magdeburgs statt.

Magdeburg. - Mit Karte, Kompass und viel Teamgeist haben sich am Samstag rund 200 Kinder und Jugendliche aus den Magdeburger Kinder- und Jugendfeuerwehren auf den Weg gemacht: Der traditionelle Orientierungslauf fand zum 30. Mal statt – diesmal ausgerichtet von der Freiwilligen Feuerwehr Randau/Calenberge mit Start und Ziel am Steinzeitdorf Randau. (Ergebnisse des Laufs am Ende)