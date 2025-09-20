Bilder und Ergebnisse vom Orientierungslauf (Fotogalerie) Mit Kompass und Kameradschaft: Nachwuchs der Feuerwehr Magdeburg auf die Probe gestellt
Knoten, Kompass und Kondition: Bei einem Orientierungslauf zeigte der Feuerwehr-Nachwuchs aus Magdeburg, was in ihm steckt. 200 Kinder und Jugendliche mussten Köpfchen und Teamgeist beweisen.
Aktualisiert: 21.09.2025, 17:57
Magdeburg. - Mit Karte, Kompass und viel Teamgeist haben sich am Samstag rund 200 Kinder und Jugendliche aus den Magdeburger Kinder- und Jugendfeuerwehren auf den Weg gemacht: Der traditionelle Orientierungslauf fand zum 30. Mal statt – diesmal ausgerichtet von der Freiwilligen Feuerwehr Randau/Calenberge mit Start und Ziel am Steinzeitdorf Randau. (Ergebnisse des Laufs am Ende)