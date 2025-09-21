weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Technik und DDR-Nostalgie erleben: Mit vielen Fotos: DDR-Oldtimer rollen durch Weferlingen – AWO mit Beiwagen ist der Star

Wenn ein Lanz Bulldog durch die Gassen rattert und Trabant, Simson & Co. Erinnerungen wecken, wird Weferlingen zum Treffpunkt für DDR-Fans und Oldtimer-Liebhaber. Wie nicht nur Technik, sondern auch Geschichte unter freiem Himmel lebendig wird.

Von Anett Roisch 21.09.2025, 18:00
Michael Kolbig aus Weferlingen fährt eine Simson-AWO 425. Abwechselnd im Beiwagen mit an Bord sind Gustav (v.l.), Leon und Timo.
Michael Kolbig aus Weferlingen fährt eine Simson-AWO 425. Abwechselnd im Beiwagen mit an Bord sind Gustav (v.l.), Leon und Timo. Foto: Anett Roisch

Weferlingen - Wenn der Duft von Öl in der Luft liegt, knatternde Motoren die Gassen erfüllen und glänzender Lack in der Spätsommersonne funkelt, schlägt wohl das Herz jedes Oldtimer-Fans höher. Genau so präsentiert sich der Tag des offenen Denkmals in Weferlingen.