Beschwerden über die schlechten Parkmöglichkeiten am Oschersleber Jahnstadion gab es viele. Doch nun hat es ein Ende: 82 Parkplätze wurden geschaffen, für fast eine halbe Million Euro gebaut.

Kein Schlammbaden mehr: Über 440.000 Euro für Stellflächen am Jahnstadion

Bürgermeister Matthias Wilcke, Vereinsvorsitzender Rüdiger Breier, stellvertretender Landrat Marcus Waselewski und Landtagsabgeordneter Guido Heuer (v.l.) waren bei der Parkplatzeröffnung dabei.

Oschersleben. - Die Bagger sind abgerückt, die Pflastersteine liegen nun an Ort und Stelle und die Bauarbeiten am Jahnstadion sind beendet: Die unbefestigte Fläche dort sorgte bislang nur dafür, dass die Schuhe auf dem Weg vom Fahrzeug bis zum Stadion je nach Wetterlage entweder verstauben oder verschlammen. Wie der Vorsitzende des Sportclubs, Rüdiger Breier, schildert, seien in der Vergangenheit schon mehrfach Zuschauer auf ihn zugekommen und hätten gefragt, wann sich am Parkplatz etwas verbessert.