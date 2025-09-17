Aktionsplan für Extremwetter Wernigerode zwischen Hitze und Hochwasser – wie die Harz-Stadt sich für Klimawandel wappnen will
Wernigerodes Stadrat entscheidet über einen Aktionsplan bei Wetterextremen - drei Monate, nachdem er den Klimanotstand in der Harz-Stadt aufgehoben hat. Was das neue Maßnahmenpaket umfasst und wem es besonders helfen soll.
Aktualisiert: 17.09.2025, 15:01
Wernigerode. - Mehr beschattete Bushaltestellen und Sitzgelegenheiten, Installation von Wasserspendern - diese und weitere Vorhaben sollen Wernigerode fit für Wetterextreme machen, fordert Stadträtin Julia Angelov (Bunte Liste/Die Linke). Ein entsprechender Aktionsplan gegen die Folgen des Klimawandels stand nun im Kommunalparlament der Harz-Stadt zur Abstimmung.