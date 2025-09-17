In Magdeburg hat die Verwaltung den Haushaltsplan für den Stadthaushalt 2026 vorgelegt. Was bedeutet das für die Menschen?

Magdeburg in Not: Hohe Ausgaben, mehr Schulden - und höhere Gebühren?

Blick auf den Magdeburger Reiter: Sind die goldenen Zeiten der Stadt vorbei?

Magdeburg. - Die Stadtkasse Magdeburgs ist in Not. Steigende Ausgaben belasten die Lage zusehends. Das spiegelt sich auch im Plan für den Stadthaushalt 2026 wider: Für das Jahr 2026 rechnet die Stadt mit einem Fehlbetrag von rund 57 Millionen Euro. Auf der einen Seite plant die Stadt trotz des Defizits Investitionen von fast 90 Millionen Euro. Auf der anderen Seite drohen für die Menschen Einschnitte. Welche Einschränkungen drohen und wo wird investiert?