Die Ländliche Erwachsenenbildung bietet in Halberstadt Menschen, die sich schwer tun mit dem Lesen und Schreiben, auf ganz verschiedene Art Unterstützung. Jetzt überraschte das Team die Stadtbibliothek.

Überraschung in der Stadtbibliothek Halberstadt: Bibliothekschefin Birgit Sommer, Marie Wenslau und Anja Grasmeier von der Ländlichen Erwachsenenbildung und Fördervereinschefin Margit Langer (von links).

Halberstadt. - „Lesen ist ein großes Wunder“. Und wo kann man diesen Gedanken von Marie von Ebner-Eschenbach besser erleben, als in einer Bibliothek, umgeben von einer Vielzahl von Büchern. In der Stadtbibliothek Halberstadt zum Beispiel.

Aus Anlass des Weltalphabetisierungstages übergaben Mitarbeiterinnen der Ländlichen Erwachsenenbildung in Halberstadt eine Bücherkiste an Margit Langer, Vorsitzende des Bibliotheksfördervereins. Das Besondere: Die Bücher von Fantasy, Krimis, Unterhaltungsliteratur bis hin zu Koch- und Sachbüchern, sind in einfacher und leichter Sprache geschrieben und oftmals reich illustriert.

Leichte Sprache und Bilder vereinfachen Zugang zur Welt der Bücher

Dadurch ist es möglich, dass sich mehr Menschen an dem geschriebenen Wort erfreuen und somit intensiver am Leben teilhaben können. „Diese Bücher sind hier am richtigen Ort“, sagte Margit Langer, die die Bücherkiste an Bibliothekschefin Birgit Sommer weiterreichte.

Die anschließende Aufführung von „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler in der Art des japanischen Erzähltheaters (Kamishibai) war der sympathische Abschluss des Tages. Es war nicht nur die Erzählung der reizenden Geschichte, sondern die entsprechende musikalische Untermalung durch Anja Grasmeier, die die Zuschauer- Kinder wie Erwachsene - ,unter anderem aus der Ukraine, in ihren Bann zog.