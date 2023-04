Lotto Sachsen-Anhalt fördert über die „Glücksspirale“ die aufwendige Sanierung des Denkmales in der Havelberger Weinbergstraße.

30000 Euro für altes Fischerhaus in Havelberg

Volker Stephan von der Deutschen Stiftung Denkmalpflege, Mira Dih, Christian Geyer und Johanna Grude von Lotto Sachsen-Anhalt (von links) vor dem alten Fischerhaus in der Havelberger Weinbergstraße mit dem symbolischen Scheck in Höhe von 30000 Euro.

Havelberg - Zwar langsam, aber es geht mit der Sanierung Schritt für Schritt voran am und im Fachwerkhaus Weinbergstraße 21 in Havelberg. Am Freitag konnten sich die beiden Inhaber und Architekten Mira Dih und Christian Geyer zudem über eine Finanzspritze freuen.