Das Hochwasser an Elbe und Havel hat nun die Deichfüße erreicht. An der Elbe gilt derzeit die Alarmstufe 2, an der Havel seit dem 29. Dezember die Alarmstufe 1. Die Havel bleibt einige Tage auf dem Höchstpegel, die Elbe fällt alsbald wieder.

Am 30. Dezember erreicht die Elbe in Sandau ihren Höchststand

Die Deichbaustelle am Neuen Wiel bei Schönhausen ist derzeit in der Winterpause. Dennoch ist sie hochwassersicher – die Elbe steht bereits am Deichfuß.

Elbe-Havel-Land. - Das wurde ja mal wieder Zeit! Seit dem Rekordhochwasser vom Juni 2013, als in Fischbeck der Elbdeich brach, wurde in der Elb-Havel-Region kein nennenswertes Hochwasser mehr registriert. Zwar gab es mehrfach die Hochwasser-Alarmstufe 1, die Stufe 2 wie derzeit wurde jedoch seitdem nie wieder erreicht, war von Alexander Helm aus dem Havelberger Betriebsteil des Landesbetriebes für Hochwasserschutz (LHW) zu erfahren.

Ganz im Gegenteil: Viele der kleineren Gräben führten seitdem kein Wasser mehr. Seit 2018 gab es ungewöhnliche und teils lang anhaltende Dürreperioden, welche die Grundwasserspiegel arg sinken und den Boden metertief austrocknen ließen. Das hat jetzt erst mal ein Ende.

Elbdeich ist fast komplett durchsaniert

Überdies können die Bewohner des Elbe-Havel-Landes einer neuen Flut ganz gelassen entgegensehen: Zwischen Jerichow und Quitzöbel ist der Elbdeich normgerecht durchsaniert. Was bedeutet, dass er dem Bemessungshochwasser entspricht und zumeist auch eine landseitige Berme besitzt.

Nur eine letzte Baustelle ist am Neuen Wiel bei Schönhausen noch nicht ganz fertig. Doch ist es bei Baustellen vom LHW immer üblich, hochwassersicher in die Winterpause zu gehen. Ohnehin wurde hier am Deich wasserseitig nicht saniert, so dass die komplette Grasnarbe erhalten blieb. Das Wasser steht auch hier am Deichfuß. Der Wall kann im Notfall auch verteidigt werden, da die neue Berme steht und geschottert ist, informierte der für den Bau zuständige Tobis Koch vom LHW. Im Frühjahr kommenden Jahres soll die Baustelle übergeben werden.

Der vorerst höchste Wasserstand der Elbe wurde von der Vorhersagezentrale des LHW mit 6,40 Metern über Normalnull für den 30. Dezember in Sandau prognostiziert (und damit 15 Zentimeter weniger als in der gestrigen Prognose). Ab dem 2. Januar soll der Wasserspiegel dann wieder langsam sinken.

Der Trübengraben (hier unterhalb der B107-Brücke bei Klietz) ist randvoll und ufert an einigen flacheren Stellen bereits aus. Foto: Ingo Freihorst

Auch die Havel steigt immer noch, etwa 10 bis 15 Zentimeter täglich, hier wurde mit 3,10 Metern gestern die Alarmstufe 1 erreicht. Mit 3,55 Metern wird der Höchststand in Havelberg am Neujahrstag erwartet, dieser hält dann die kommenden Tage an. Die Alarmstufe 2 (Kontrolldienst) tritt hier ab einem Wasserstand von 3,60 Metern in Kraft, ab 4 Metern gilt die Stufe 3, dann beginnt der Wachdienst.

Doch schon jetzt kontrollieren die Mitarbeiter des LHW die Deiche an Elbe und Havel sowie die Anlagenwarte die Schöpfwerke in Havelberg, Jederitz, Vehlgast und Warnau, welche alle schon laufen. Einer der Fachleute ist immer erreichbar.

Das Betreten der Deiche ist laut Mitteilung des Landkreises derzeit nicht gestattet. Aktuell ist die Wehrgruppe in Quitzöbel beliebtes Ziel von Schaulustigen, welche leider teils auch auf den Deichen parken, berichtete Alexander Helm. Dabei gibt es hier genügend andere geeignete Flächen.