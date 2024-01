Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Die Flächen rings um Havelberg gleichen derzeit einer großen Seenplatte. Dort, wo Anfang September noch Dutzende Pferdemarktbesucher an der B 107 kurz vorm Ortseingang ihre Wohnmobile abgestellt hatten, ist jetzt alles voll mit Wasser. In Richtung Mühlenholz ist die Straße hinter dem Deich zum Fähranleger überflutet. Davor ist sie noch trocken. Vermutlich bleibt das auch so, denn der Hochwasserscheitel ist am Pegel Tangermünde am Dienstag erreicht worden.