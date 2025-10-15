Wie mit einem neuen Verfahren in Schönhausen und Umgebung der Phosphorgehalt im Abwasser reduziert wird.

Die Baufirma Ostbau aus Osterburg bereitete die Baugrube in der Kläranlage Schönhausen vor. Hier wird demnächst ein Vorspeicherbecken errichtet.

Schönhausen. - Eine riesige Baugrube befindet sich zurzeit auf dem Gelände der Kläranlage am Ortsrand von Schönhausen. Die Firma Ostbau aus Osterburg hat die viereinhalb Meter tiefe Grube mit einem Innendurchmesser von zehn Metern ausgehoben und Spundwände in die Erde gerammt. Der Herbst ist dafür die optimale Jahreszeit, denn erfahrungsgemäß ist der Grundwasserstand dann niedriger, so dass im Sinne der Umwelt nicht ganz so viel abgepumpt werden muss. Was ist der Grund?