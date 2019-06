Singend gratulierten die Kindergartenkinder Anneliese Steinborn zum 80. Geburtstag. Und der Bürgermeister hatte das Goldene Buch dabei.

Klietz l Rote Rosen von Ehemann Joachim, Geschenke von der Familie, Aufmerksamkeiten von den Nachbarn – für Anneliese Steinborn war es am Donnerstag ein ganz besonders schöner Tag. Vor 80 Jahren ist sie auf die Welt gekommen, in Schwerin aufgewachsen, Lehrerstudium absolviert und dann ihrem Joachim nach Klietz gefolgt. Und gern geblieben. Hier fühlt sie sich wohl, freut sich als ehemalige Lehrerin und Schulleiterin an den naturverbundenen Kindern und widmet sich zusammen mit ihrem Mann zahlreichen Umweltprojekten – der Naturlehrpfad mit immer wieder neuen Bereicherungen ist ihnen zu verdanken. Auch wenn sie nicht mehr die Jüngsten sind, so sind sie doch beinahe täglich in Sachen Natur unterwegs oder sitzen beispielsweise am Computer, um Förderanträge zu schreiben.

Die Kümmerin mit Herz

Ihr Engagement weiß auch die Gemeinde zu würdigen, mit einem Eintrag ins Goldene Buch – ein paar Seiten vorher steht auch Joachim Steinborn. Mit einem Rückblick beginnt die Laudatio: „Vor über 50 Jahren war Anneliese Steinborn ihrem Mann Joachim nach Klietz gefolgt. Damals ahnte wohl noch niemand, welch große Bereicherung diese junge Lehrerin Anneliese Steinborn für die Klietzer Schule, für Kollegen, Eltern und Schüler, ja für den ganzen Ort bedeutete. Schnell wurde sie stellvertretende Direktorin, später Schulleiterin. Sie schweißte mit ihrer ehrlichen, kompromissbereiten, extrem verantwortungsbewussten Art das Kollegium zusammen. Jede und jeder war ihr persönlich wichtig. Wie leistungsfähig sie im Beruf war, das zeigte sich auch, als sie federführend den Schulbau bei laufendem Betrieb stemmte. Immer ausgeglichen und freundlich! Eins ist jedenfalls sicher: Anneliese Steinborn ist nicht nur ein Familienmensch, sie ist eine ,Kümmerin‘ mit Herz! Als Physiklehrerin weiß sie: Nur wenn man selbst einen Anstoß gibt, setzt sich ein Pendel in Schwingung. Das ist wohl ihre Maxime im Umgang mit den Menschen und mit der Natur. Dafür gebührt ihr unser ganz herzlicher Dank!“

Gerührt von diesen Worten, setzte die stets bescheidene und lieber im Hintergrund agierende 80-Jährige ihre Unterschrift ins Buch. Sie nahm sich gern Zeit, um ihren Geburtstag mit all ihren Lieben zu feiern. Auch die Kinder und Enkelkinder um sich zu haben, macht sie glücklich.