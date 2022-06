Ärger in Klietz: 14 Stunden ohne Strom

Klietz ist ein geteilter Ort: Die Seesiedlung erhält ihren Strom aus Richtung Wust, der große Rest wird von Sandau aus versorgt. Beim Orkan am Wochenende blieb die Siedlung 14 Stunden ohne Strom.

Eine neue Trafostation wurde im Vorjahr im Nachbarort Hohengöhren aufgestellt. Hier wurde zudem ein Erdkabel verlegt, was man sich auch in Klietz wünscht.

Klietz - Von Freitagabend 22.39 Uhr bis 13.15 Uhr am Sonnabend floss einmal mehr kein Strom durch die Leitungen der Klietzer Seesiedlung. „Bei fast jedem Sturm ist unsere Siedlung stromlos“, ärgert sich Georg Marschall, der in der Feldstraße wohnt, am Telefon. Fünf Male habe er beim Energieversorger angerufen, teils über eine halbe Stunde gewartet, doch ging niemand ran.