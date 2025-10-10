weather wolkig
  4. Woche der Nachhaltigkeit: Wo Aal, Wels und Zander leben

Fischermeister Gernot Quaschny aus Hohengöhren berichtet im „Haus der Flüsse“ in Havelberg über seinen Beruf.

Von Ingo Freihorst Aktualisiert: 10.10.2025, 18:46
Fischermeister Gernot Quaschny informierte im „Haus der Flüsse“ in Havelberg über seinen Beruf. Mit dabei waren auch ehemalige Kollegen.
Havelberg/Hohengöhren. - Über die Fischerei und die in der Elbe vorkommenden Fischarten informierte Fischermeister Gernot Quaschny aus Hohengöhren im „Haus der Flüsse“ in Havelberg. Der Vortrag erfolgte anlässlich der „Woche der Nachhaltigkeit“, informierte Jella Schnirch als Gastgeberin die knapp 20 Interessenten.