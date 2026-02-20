Jetzt einschalten
Zeitlos verliebt in Wegenstedt Eiserne Hochzeit: Liebesbriefe aus Moskau und das Geheimnis von 65 Jahren Eheglück
Seit mehr als sechs Jahrzehnten stehen Bärbel und Ewald Koch füreinander ein. Alte Briefe, große Gefühle, schwere Zeiten und fester Zusammenhalt prägen ihre Geschichte. Das Geheimnis, das ihre Liebe bis heute trägt, verraten sie anlässlich ihres besonderen Jubiläums.
20.02.2026, 17:45
Wegenstedt/Grauingen - Ein Duft von Kaffee liegt in der Luft, Gläser klingen, leises Stimmengewirr erfüllt die Gaststätte in Grauingen. In der Mitte des Geschehens sitzen sie händchenhaltend nebeneinander: Bärbel und Ewald Koch aus Wegenstedt. 65 gemeinsame Ehejahre – eiserne Hochzeit. Ein Leben, das verbindet.