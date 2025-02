Ausstellung in Havelberg zeigt was passiert, wenn Wasser knapp wird

Havelberg. - Dürre und Starkregen – beides gab es in den vergangenen Jahren im Elb-Havel-Winkel immer wieder. Das Verbot, Wasser aus der Havel zum Gießen in den Gärten zu entnehmen, und Einschränkungen beim Beregnen sowohl für die Landwirtschaft als auch im privaten Bereich sind nur einige der Folgen lang anhaltender Trockenheit. Die neue Sonderausstellung „Alles im Fluss?! – Wasser in der Krise“ der Heinrich-Böll-Stiftung im Haus der Flüsse in Havelberg beschäftigt sich mit dem Thema.