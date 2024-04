Östlich der Elbe im Kreis Stendal gibt es auf der B 107 Bauarbeiten. Eine soll in dieser Woche enden.

Am Dienstag haben auf der B 107 bei Hohengöhren die Vorbereitungen zum Aufbringen des Asphalts auf der Kreuzung begonnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohengöhren. - Die Baustelle an der B 107 bei Hohengöhren ist bald Geschichte. In dieser Woche laufen die Bauarbeiten noch einmal auf Hochtouren. Am Dienstag waren zahlreiche Fahrzeuge und Bauarbeiter im Einsatz, um zirka 300 Tonnen Binder etwa fünf Zentimeter hoch einzubauen.