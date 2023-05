Kamern - Ein schöner Sonntag in diesem Mai nahm seinen Anfang bereits im letzten Jahr. Die Freie Schule Kamern konnte beim Sponsorenlauf im Juni 2022 zirka 2000 Euro an Spenden verzeichnen. Da seit Mai vergangenen Jahres auch Geflüchtete an der Schule lernen, lag es nahe, sich mit den Einnahmen aus dem Lauf an der Ukrainehilfe der Hansestadt Havelberg zu beteiligen. Teile des Geldes gingen auch an den Begegnungstag im vergangenen August sowie in den Kauf von Bastelmaterialien für die Schulkinder. In diesem Jahr konnte ein Ausflug als Begegnungsfahrt, gemeinsam mit Geflüchteten, in den Tierpark Perleberg ermöglicht werden. Daran nahmen Kinder aus Havelberg, Kamern, Klietz, Strodehne und Garz teil. Zusammen mit deren Eltern war die Personenzahl so groß, dass zwei Busse für den Ausflug am Sonntagnachmittag eingeplant wurden.

