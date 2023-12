Das Gelöbnis in Haveberg für Rekruten aus Havelberg, Hagenow und Viereck hat der Kommandeur auch genutzt, um die Soldaten wieder zu begrüßen, die in Litauen im Einsatz waren.

Havelberg. - Beim Gelöbnis ebenfalls bei frostigen Temperaturen vor knapp einem Jahr in Havelberg hatte der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg, Oberstleutnant Steffen Harloff, Soldaten in den Auslandseinsatz nach Litauen verabschiedet. Beim Gelöbnis am Donnerstag hieß er sie wieder willkommen. Offiziell zumindest in aller Öffentlichkeit. Denn ihre Einsätze waren nach einem halben Jahr im Sommer beendet.